Теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Australian Open

18-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди, занимающим 242-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в матче второго круга Australian Open. Призовой фонд первого в сезоне турнира Большого шлема составляет почти $75 млн.

Матч продолжался около двух часов и завершился со счетом 6:1, 6:4, 6:3 в пользу россиянина. В следующем раунде Карен Хачанов сыграет против 25-й ракетки мира Лучано Дардери. Встреча состоится 24 января. Соперники сойдутся на корте впервые в карьере.

Ранее в третий круг мельбурнского мейджора пробились россияне Даниил Медведев (12-й в мировом рейтинге) и Андрей Рублев (15). За выход в следующий раунд они поспорят с венгром Фабианом Марожаном (47) и аргентинцем Франсиско Серундоло (21) соответственно.

Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова