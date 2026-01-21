Параллельные траектории

На Открытом чемпионате Австралии, продолжающемся в Мельбурне, в четвертый день успешно выступили четыре игрока из России. На женском турнире очередные победы одержали Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а у мужчин второй круг преодолел как Даниил Медведев, который отдал одну партию французу Кантену Алису, так и Андрей Рублев, также в четырех сетах справившийся с португальцем Жайме Фарией.

Фото: Jaimi Joy / Reuters Теннисист Даниил Медведев

Для теннисистов, которые на турнирах Большого шлема рассчитывают показать высокий результат, вторые круги, как правило, не очень опасны. Адаптация к новым условиям, зачастую являющаяся причиной стартовых сенсаций, уже прошла, а уровень соперников обычно еще не очень высок.

Тем не менее для Даниила Медведева и Андрея Рублева стадия 1/32 финала по сравнению с первым раундом получилась более сложной. Оба отдали по одной партии, хотя сценарии матчей с их участием были разными.

У Медведева, встречавшегося с 79-й ракеткой мира французом Кантеном Алисом, основные сложности возникли в начале игры. Весь первый сет борьба была абсолютно равной, а на тай-брейке француз удачно разыграл очко, когда вел со счетом 10:9. Алису даже удалось развить успех. Во второй партии он повел — 2:0, однако в четвертом гейме у Медведева заработала его фирменная защита, и вскоре наступил коренной перелом. В итоге — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2 за 3 часа 2 минуты. Немного уступая сопернику в скорости подачи и количестве очков, выигранных активными ударами, россиянин допустил в два с лишним раза меньше невынужденных ошибок (25 против 54), что и предопределило конечный результат. В третьем круге Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном. Этого соперника он обыгрывал уже дважды, в том числе в прошлом году на турнире в Алматы на пути к своему 21-му титулу.

Встреча Андрея Рублева с португальцем Жайме Фарией складывалась иначе. В первых двух сетах Рублев контролировал ситуацию, сделал в сумме три брейка, но в третьей партии немного снизил концентрацию, и 22-летний оппонент, находящийся в середине второй сотни, смог этим воспользоваться. В четвертом сете Рублев ушел вперед — 5:2, но в девятом гейме на матчболе допустил двойную ошибку, и вскоре Фария ликвидировал отставание. Однако заключительный, двенадцатый гейм португальцу категорически не удался. Победив за 2 часа 5 минут — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5, россиянин вышел на посеянного под 18-м номером аргентинца Франсиско Серундоло, который в двух своих предыдущих матчах в общей сложности провел на кортах менее четырех часов, что является прекрасным показателем.

Фото: Edgar Su / Reuters Теннисист Андрей Рублев

На женском турнире россиянки тоже выступили без потерь. Правда, ничего удивительного в этом нет, ведь в верхней части сетки из них остались лишь Мирра Андреева и Диана Шнайдер, для которых выход в 1/16 финала, конечно, не следует считать чем-то экстраординарным. Шнайдер, впрочем, в матче против получившей wild card австралийки Талии Гибсон проблем не избежала. Концовка второй партии осталась за 21-летней соперницей, не входящей сейчас в топ-100, хотя в целом превосходство Шнайдер, победившей со счетом 6:3, 5:7, 6:3 за 2 часа 13 минут, безусловно, ощущалось.

Андреевой же удалось провести качественный матч против гречанки Марии Саккари — экс-третьей ракетки мира, которая в этом году будет пытаться вернуться в топ-10. Первый сет в исполнении россиянки вообще получился идеальным: как и в третьей партии встречи первого круга с хорваткой Донной Векич, она не проиграла ни одного гейма. Затем Саккари попробовала воспользоваться небольшим спадом в игре Андреевой, но та вовремя пресекла эту попытку, напоследок взяла три гейма подряд и всего за 67 минут сняла все вопросы, победив — 6:0, 6:4. В 1/16 финала Шнайдер встретится с опытнейшей украинкой Элиной Свитолиной, а Андреева сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, которая в 28 лет лишь во второй раз прошла в третий круг турнира Большого шлема.

Евгений Федяков