Трамп призвал к немедленным переговорам о покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо Соединенных Штатов ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии. Решение оставить эту территорию под контролем Дании он назвал глупым и призвал немедленно начать переговоры о покупке острова.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Гренландия находится в стратегической точке, где есть конфликт интересов между США, Россией и Китаем»,— заявил Дональд Трамп во время выступления на форуме ВЭФ в Давосе. Он подчеркнул, что интерес США заключен не в природных ресурсах, которые есть в Гренландии, а в обеспечении безопасности.
«Там (в Гренландии.— ''Ъ'') нет никаких признаков присутствия Дании. Я люблю Данию. Но только США могут защитить эту огромную территорию, этот кусок льда, чтобы обеспечить безопасность США и всей Европы. Поэтому я немедленно хочу начать переговоры о покупке Гренландии»,— сказал американский президент.
Гренландия — остров в составе Дании, обладающий автономией с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Датские власти выступают против присоединения острова к США.