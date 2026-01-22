Назначен новый руководитель минздрава Хакасии

Максим Максимов назначен и. о. министра здравоохранения Хакасии. Ранее он занимал пост главного врача ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской».

«Сегодня первоочередными задачами остаются продолжение строительства медицинских объектов, капитальный ремонт и модернизация оборудования, а также решение кадрового вопроса. Одновременно важно развивать систему медицинского обслуживания на принципах пациент-ориентированности и открытости…»,— поставил задачи перед новым руководителем министерства глава Хакасии Валентин Коновалов.

По данным пресс-службы республиканского правительства, господин Максимов 26 января сменит во главе минздрава Олега Ананьевского, который покидает пост по собственному желанию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале января этого года был отправлен в отставку министр финансов Хакасии Игорь Тугужеков. И. о. министра была назначена его заместитель Марина Гардер.

