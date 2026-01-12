Министр финансов Хакасии отправлен в отставку

Отправлен в отставку министр финансов Хакасии Игорь Тугужеков. О кадровом решении главы республики Валентина Коновалова сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Тугужеков

Фото: Правительство Республики Хакасия Игорь Тугужеков

Фото: Правительство Республики Хакасия

«Решение принято по инициативе главы Хакасии на основании п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работодателя.— «Ъ») исходя из текущих задач»,— говорится в сообщении о причине отставки.

Господин Тугужеков руководил минфином региона с середины 2022 года.

И. о. министра финансов Хакасии назначена заместитель министра Марина Гардер.

Валерий Лавский