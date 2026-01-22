Пожар на терминале в порту Тамань потушен

Начавшийся после удара БПЛА пожар в порту Тамань в Краснодарском крае полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Накануне атаке дронов подверглись портовые терминалы в поселке Волна в Темрюкском районе Кубани. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, два из них были потушены сегодня ночью. К ликвидации последствий ЧП привлекли 97 человек и 29 единиц техники. При ударе погибли три человека, еще восемь получили ранения.