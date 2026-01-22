Аукцион по продаже недостроенного ТЦ в Новосибирске снова не состоялся

Аукцион по продаже недостроенного ТЦ «Подсолнух», расположенного на ул. Ватутина Ленинского района Новосибирска, не состоялся. На торги не было подано заявок, следует из материалов площадки. Согласно сообщению, начальная стоимость лота составляла 1,33 млрд руб.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Это уже четвертые торги по продаже комплекса, предыдущие, объявленные в ноябре 2025 года, также не состоялись из-за отсутствия желающих. Тогда же цена на объект была снижена на 15% от начальной в размере 1,57 млрд руб. На первом аукционе — в феврале 2025 года стоимость лота составляла 1,82 млрд руб.

Готовность объекта на данный момент составляет 74%. Организатор аукциона — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Фактическая площадь здания составляет 34 тыс. кв. м, предусмотренная в проекте — 33 тыс. кв. м. Объект находится на арендованном земельном участке площадью 3,9 тыс. кв. м.

По данным департамента строительства и архитектуры мэрии, строительство комплекса с подземными автостоянками осуществлял застройщик ООО «Проектная компания Подсолнух» на основании разрешения на строительство, срок действия которого истек в 2019 году. Строительство здания началось в 2006 году на средства инвесторов и было заморожено в 2009-м в связи с банкротством застройщика.

Ранее эксперты комментировали «Ъ», что существующее обременение на объект не позволит покупателю стать юридическим собственником, поэтому шансы продать здание близки к нулю. По их мнению, вариант со сносом недостроенного комплекса необходимо рассматривать как основной сценарий.

Лолита Белова