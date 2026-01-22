Blue Origin Безоса объявила о создании собственного проекта-конкурента Starlink

Космическая компания владельца американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах создания собственной глобальной спутниковой сети TeraWave. Сеть станет прямым конкурентом Starlink Илона Маска.

Как сообщает CNBC со ссылкой на компанию, сеть будет состоять из 5408 спутников, размещенных на низкой и средней околоземной орбите. Она будет предназначена для корпоративных клиентов, центров обработки данных и государственных учреждений. TeraWave сможет обеспечивать скорость передачи данных до 6 терабит в секунду. Развертывание сети планируется начать в четвертом квартале 2027 года.

Таким образом, основатель Amazon вступает в прямую конкуренцию на стремительно растущем рынке спутникового интернета, где доминирует Starlink (более 9 тыс. спутников на орбите и около 9 млн абонентов), отмечает CNBC.

Издание напомнило, что до сих пор Blue Origin был сосредоточен на суборбитальных туристических запусках, а также на разработке тяжелой ракеты New Glenn, испытания которой прошли в 2025 году.