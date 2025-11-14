Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету со спутниками к Марсу

Blue Origin осуществила запуск ракеты New Glenn с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщается на сайте компании. Носитель вывел на орбиту два спутника NASA миссии ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), предназначенные для исследования Марса. Еще одним достижением для компании стало возвращение на Землю массивного бустера первой ступени. Он успешно приземлился на морскую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.

«Сегодня мы добились полного успеха миссии, и я невероятно горжусь командой», — заявил генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп. Бустер назвали фразой Хана Соло из «Звездных войн» — Never Tell Me the Odds, что обычно переводят как «Никогда не говори мне о шансах».

Blue Origin — основанная в 2000 году Джеффом Безосом американская аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Кенте (штат Вашингтон).

Два аппарата ESCAPADE отправятся к Марсу осенью 2026 года, когда планеты вновь окажутся в оптимальной конфигурации. Миссия призвана выяснить, как солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Марса и влияет на утечку его атмосферы.

Первый запуск New Glenn состоялся 16 января в рамках миссии NG-1, когда ракета успешно достигла целевой орбиты. Носитель назван в честь Джона Гленна, первого американца, совершившего орбитальный полет. О разработке ракеты компания объявила в 2015 году.