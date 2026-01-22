Экс-спецпосланник Трампа Келлог нашел новую работу

Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог вошел в консультативный совет лоббистской фирмы BGR Group.

«Горжусь тем, что мой друг Кит Келлог теперь мой коллега в BGR Group! Более 58 лет он служил нашей стране с отличием — сначала как награжденный боевой ветеран, затем как выдающийся государственный служащий»,— сообщил в соцсети X управляющий директор компании Дэвид Урбан.

81-летний Кит Келлог — генерал армии в отставке, участник войн во Вьетнаме и в Персидском заливе. Во время первого президентского срока Дональда Трампа он занимал пост исполнительного секретаря и главы аппарата Совета национальной безопасности США. В 2024 году, во второй срок господина Трампа, его назначили на пост спецпосланника по РФ и Украине. О его намерении покинуть должность сообщалось в ноябре 2025 года.

BGR Group — лоббистская и коммуникационная компания, основанная в 1991 году бывшими помощниками Белого дома. Журнал Fortune неоднократно включал ее в список самых мощных лоббистских организаций США.