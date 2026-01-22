Оксана Селехметьева вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева одержала победу над 26-й ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой. Спортсменка впервые в карьере прошла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и турнире Большого шлема.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летней Селехметьевой, занимающей 101-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Игра длилась 1 час 39 минут. В следующем матче россиянке предстоит встреча с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на кортах спортивного комплекса Melbourne Park. Всего на турнире заявлены 12 российских спортсменов.