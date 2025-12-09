12 российских теннисистов заявлены на Australian Open

12 российских теннисистов включены в заявочные листы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который пройдет с 12 января по 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В мужском одиночном разряде в заявку попали Даниил Медведев (13-й в мировом рейтинге), Андрей Рублев (16) и Карен Хачанов (18). В женском одиночном разряде сыграют Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на кортах спортивного комплекса Melbourne Park. В прошлом году победителями стали итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова