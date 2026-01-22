Politico: ЕС с недоверием отреагировал на заявление Трампа об отмене пошлин
Официальные лица Евросоюза скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, поддержавших Данию перед лицом угроз Белого дома аннексировать Гренландию, сообщает Politico.
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что пока рано делать выводы о том, что назревающий конфликт между США и ЕС закончился. «После последних нескольких дней, полных споров, нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между господином Рютте (генеральным секретарем НАТО.— "Ъ") и господином Трампом»,— сказал он в интервью ZDF.
Представитель ЕС, участвовавший в переговорах по Гренландии, заявил Politico: «Я бы скептически отнесся к тому, чтобы называть это фантастической новостью. Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях».
Еще один источник издания в НАТО связал смягчение позиции американского президента с усилиями генсека Марка Рютте, который «наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу».
Ранее Дональд Трамп угрожал ввести 10-процентные пошлины против европейских стран, поддержавших Данию в вопросе владения Гренландией. 21 января Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что он обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте будущее соглашение по Гренландии, и поэтому отказался от идеи применять тарифы. По информации Axios, проект соглашения сохраняет суверенитет Дании.