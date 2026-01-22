Трамп назвал себя диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что он — диктатор. По его словам, такие люди иногда нужны у власти. Об этом господин Трамп заявил время встречи с бизнесменами после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент заявил это, рассказывая про свою речь, с которой он выступил на экономическом форуме. «Хорошая речь. Мы получили отличные отзывы. Не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы, а обычно о такой речи говорят, что "он ужасный диктатор". Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл»,— сказал американский президент (видео с его выступлением опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

В первый день своего второго президентского срока 21 января прошлого года Дональд Трамп отрицал такую характеристику. «Я даже не могу себе представить, чтобы меня так называли»,— сказал он тогда.

В декабре 2025 года рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 39%, приблизившись к минимуму за второй срок. Согласно опросу Reuters/Ipsos падение связано с разочарованием избирателей в экономической политике. После инаугурации в январе 2025-го показатель одобрения составлял 47%.