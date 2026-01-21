Эрдоган «обыграл» Шакила О’Нила в баскетбол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поупражнялся в бросках мяча в кольцо во время неформальной встречи с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О’Нилом. «Матч» закончился со счетом 3:1 в пользу президента.

Господа Эрдоган и О’Нил сделали броски из трехсекундной зоны. Президент Турции забил оба своих мяча. Чемпион НБА смог попасть в кольцо лишь один раз.

В 1994 году Шакил О’Нил стал чемпионом мира по баскетболу в составе сборной США, а в 1996 — чемпионом Олимпийских игр в Атланте. Спортивную карьеру господин О’Нил завершил в 2011 году. С 1992 года он провел в НБА свыше 1,2 тыс. матчей. С 1994-го американский спортсмен снимается в кино.