Простаивающие самолеты Red Wings может забрать S7

Авиакомпании S7 и Red Wings приступили к согласованию сделки по страховому урегулированию для передачи восьми самолетов Airbus, принадлежащих иностранным лизингодателям, включая AerCap, сообщают источники "Ъ".

Лайнеры моделей A320 и A321 находятся в России с весны 2022 года, но не эксплуатируются и хранятся в аэропортах. Их летная годность утрачена, однако, по данным источников, все борты можно восстановить. «Поднять в воздух можно каждый из восьми бортов, все упирается в цену вопроса: по каким-то из них она может превышать 3–4 млрд руб. без учета цены выкупа»,— отметил собеседник издания.

Другой источник отмечает, что S7 планирует вернуть в строй большую часть самолетов, а некоторые могут быть использованы как доноры запчастей. В случае успеха сделка может стать аналогом операции «Аэрофлота», ранее получившего для «Победы» восемь Boeing 737 от «Волги-Днепр».

Сложности заключаются в урегулировании финансовых вопросов, включая возможные долги по лизингу времен пандемии и согласовании других параметров сделки. Ранее Red Wings получила отказ от правительственной комиссии на возврат этих самолетов за рубеж.

