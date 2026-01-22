Производство пива в России впервые за несколько лет пошло на спад

По итогам 2025 года выпуск пивоваренной продукции в России снизился на 1%, до 781,14 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Производители объясняют сокращение разлива ростом издержек и налоговой нагрузки.

С начала 2025 года акциз на пиво крепостью до 8,6% был повышен с 27 до 30 руб. за литр, а с начала текущего года — еще на 10%, до 33 руб. Независимые эксперты отмечают, что ключевым фактором остается падение спроса: розничные продажи пива в 2025 году, по оценкам рынка, снизились на 13–15% из-за холодного лета и роста цен, которые за год увеличились на 17,5%.

По данным ведомства, производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% сократилось на 1% год к году, а крепкого пива — на 6,2%, до 82,4 тыс. декалитров, хотя его доля на рынке остается минимальной из-за высокого акциза. Одновременно вырос выпуск пивных напитков — на 0,4%, до 119,75 млн дал. Существенный рост показали сидр (+27,8%) и медовуха (+11,1%), тогда как производство пуаре снизилось на 8,2%. В целом выпуск напитков брожения в 2025 году уменьшился на 0,4%, до 918,67 млн дал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесцельное брожение».