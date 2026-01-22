Бесцельное брожение

Производство пивоваренной продукции по итогу 2025 года сократилось впервые за несколько лет — на 1%, до 781,14 млн декалитров. На рынке связывают это с падением спроса на такую продукцию, в том числе из-за ее заметного подорожания. При этом розничные продажи снижаются быстрее, чем выпуск, что может привести к кризису перепроизводства. Многие отраслевые компании уже столкнулись с переполнением складов, отмечают эксперты.

По итогу 2025 года производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1% год к году, до 781,14 млн декалитров (дал), крепостью выше 8,6% — на 6,2%, до 82,4 тыс. дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Впрочем, доля крепкого пива на российском рынке очень мала, так как из-за высокого акциза в 62 руб. за литр его практически не выпускают. Производство пивных напитков выросло на 0,4%, до 119,75 млн дал. Разлив сидра увеличился на 27,8%, до 13,47 млн дал, медовухи — на 11,1%, до 4 млн дал. Выпуск пуаре снизился на 8,2%, до 214,8 тыс. дал. Согласно подсчетам РАТК, производство напитков брожения в целом в прошлом году уменьшилось на 0,4%, до 918,67 млн дал.

Собеседник “Ъ” среди крупных производителей связывает снижение производства пива с ростом акцизов и удорожанием сырья.

С начала 2025 года акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% вырос с 27 до 30 руб. за литр. В связи с повышением ставки налога с начала этого года тенденция к снижению разлива такой продукции может продолжиться, уверен он. С начала текущего года для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра акциз увеличился на 10%, до 33 руб.

Производство пива сокращается в первую очередь из-за спада продаж такой продукции, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По его оценке, реализация пива в рознице в 2025 году снизилось на 13–15%. Как ранее сообщал “Ъ”, обвал потребительского спроса на пиво связан с холодным летом и ростом цен: за год эта продукция в России подорожала на 17,5% (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский связывает снижение выпуска пива также с ужесточением регулирования производства. По его словам, пивоваренная отрасль в целом сейчас перестраивается — в ближайшие два года эксперт ожидает корректировки объемов спроса и производства пива примерно на 5–7%. На отрасли также сказывается регулирование, говорит господин Хавский: жесткие региональные ограничения на торговлю алкоголем приводят к тому, что во многих регионах с рынка уходит несетевая розница — небольшие алкогольные сети и магазины разливного пива, являющиеся очень важным каналом сбыта для пивоваров.

Выпуск пива в течение прошлого года снижался вслед за падением спроса, отмечает Алексей Небольсин. Однако под конец 2025 года многие компании, наоборот, резко нарастили производство в ожидании повышения акцизов, продолжает он.

Это привело к тому, что у большинства пивоваров сейчас склады переполнены продукцией, констатирует господин Небольсин. Поскольку пиво и пивные напитки — продукт скоропортящийся, есть существенные риски, что эту продукцию придется просто утилизировать, если компании не успеют ее вовремя распродать, предупреждает он. В связи с этим в январе—марте 2026 года эксперт ожидает резкого провала в производстве пива.

Игорь Хавский не исключает, что в связи с текущей рыночной конъюнктурой пивовары все активнее будут диверсифицировать свои портфели. «К тому же специфика нашего оборудования позволяет легко перестроить разливную линию»,— отмечает он.

Резкий рост разлива сидра Алексей Небольсин связывает в первую очередь с миграцией в категорию плодово-ягодной продукции из-за более выгодных акцизов. Производство традиционного сидра сейчас практически не растет по причине плохого урожая яблок, а выпуск сидра из концентрата стагнирует из-за его заметного подорожания, констатирует эксперт.

