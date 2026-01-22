Инвестор в стране магазинов

Собственники ульяновской сети продуктовых магазинов «Гулливер» задумались о продаже компании. Бизнес, чья рыночная стоимость достигает 3,5 млрд руб., может заинтересовать крупнейших российских FMCG-ритейлеров. Владельцы «Гулливера» могут сконцентрироваться на развитии других своих проектов — сетей дискаунтеров «Победа» и «Народный амбар». В условиях падения рентабельности розничного бизнеса региональным игрокам становится все сложнее вести бизнес.

Собственники розничной сети «Гулливер» намерены продать бизнес, рассказали три собеседника “Ъ” на инвестиционном рынке. Сейчас компания направляет потенциальным покупателям предложения, уточнил один из них. Представители самого «Гулливера» оперативно не ответили “Ъ”. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что запрашиваемая стоимость сети может составлять 4–5 млрд руб. Но рыночная оценка будет не выше 3–3,5 млрд руб., считает он.

Сеть «Гулливер» начала развиваться в Ульяновске в 2002 году. Сейчас у нее 100 магазинов в Ульяновской и Саратовской областях. Собственники компании не раскрываются. Ранее основными владельцами бизнеса считались ульяновские предприниматели Игорь Старостин, Александр Сикачина, Игорь Любченков и члены их семей. Операционное юрлицо сети — АО «Гулливер»: его выручка в 2024 году, согласно СПАРК, выросла на 9% год к году, до 20,3 млрд руб.

Группа «Гулливер» также развивает сеть дискаунтеров «Победа», представленную в 31 регионе РФ, на конец 2025 года сеть насчитывала 674 магазина. Операционная компания этой сети — ООО «ТК Лето». Ее оборот в 2024 году, согласно СПАРК, составил 113,62 млрд руб., прибавив за год 32,4%. Чистая прибыль увеличилась на 18%, до 84,02 млн руб. Еще один проект владельцев группы — крымская сеть «Народный амбар», в составе которой сейчас 34 магазина.

Михаил Бурмистров говорит, что по итогам января—сентября 2025 года оборот всей группы, включающий «Гулливер», «Победу» и «Народный амбар», составил 119,3 млрд руб. и вырос на 26,8% год к году. Группа заняла 14-е место в рейтинге крупнейших FMCG-ритейлеров, уступив «Яндекс Лавке» и «Ярче», но опередив, например, «Верный» и «Глобус».

Сергей Айрапетов, управляющий партнер инвесткомпании Aspring Capital, 19 января: «Многие ритейлеры оказались под ножницами — расходы все увеличиваются, а доходы растут незначительно».

Один из собеседников “Ъ” на инвестрынке считает, что пока в периметр сделки по продаже бизнеса войдет только сам «Гулливер». Михаил Бурмистров называет такой подход логичным — темпы роста этого бизнеса отстают от всей группы, а по формату магазины будут очень интересны ключевым федеральным игрокам — «Ленте», «Магниту» и X5. В «Ленте» от комментариев отказались. В X5 оперативно не ответили “Ъ”. Представитель «Магнита» пояснил, что компания не рассматривает приобретение «Гулливера», концентрируясь на росте эффективности и развитии основных собственных форматов.

Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Победы» и «Народного амбара» не менее чем в 25 млрд руб. Но продать эти активы, по мнению эксперта, будет сложнее. «"Победа" — крупная и растущая сеть, но у нее специфический формат — жесткие дискаунтеры, которые невозможно трансформировать в "Чижик" или "Мою цену" и сложно в "Пятерочку" или "Магнит у дома"»,— рассуждает он.

«Гулливер» не первая российская FMCG-сеть, которую начали готовить к продаже. В конце 2025 года стало также известно о поиске покупателя для «Верного» (см. “Ъ” от 27 октября 2025 года). Это происходит в контексте снижения доходности бизнеса. Средняя рентабельность топ-10 торговых сетей в 2024 году составила 2,3%, прогноз по итогам 2025 года — 1,7%, говорят в «Infoline-аналитике». Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров считает, что на бизнесе региональных сетей негативный эффект сказывается сильнее, так как у них меньше инструментов для снижения издержек. В итоге такие компании более уязвимы к росту себестоимости, а их переговорные позиции слабее, говорит он. Эксперт считает, что сейчас региональные сети интенсивнее теряют покупателей.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова