Выдачи кредитных карт в декабре выросли после провального ноября

Выдачи кредитных карт в декабре 2025 года выросли на 5% в количественном выражении по сравнению с ноябрем, однако стали худшими за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

В декабре банки выпустили 1,3 млн карт на сумму 144,94 млрд руб. Средний лимит составил 112 тыс. руб., что ниже показателя декабря 2024 года (127 тыс. руб.). «Падение лимитов — это в большинстве своем результат регуляторных ограничений», — отмечает директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.

За весь 2025 год выдачи сократились на 43% в количественном выражении. Эксперты связывают спад с высокой ключевой ставкой, жестким регулированием и конкуренцией с картами рассрочки. Ожидания на 2026 год остаются сдержанными, существенного роста сегмента участники рынка не прогнозируют.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заемщики пошли не по карте».