В Ярославской области у самозанятых появятся оплачиваемые больничные

В Ярославской области самозанятые могут начать платить страховые взносы в Социальный фонд, а через полгода — претендовать на выплаты по больничному. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Самозанятый должен до 30 сентября 2027 года подать заявление на «Госуслугах», в приложении «Мой налог» или в клиентской службе отделения Социального фонда России.

Размер страховой выплаты составит 35 тыс. или 50 тыс. руб., что потребует от самозанятого ежемесячных взносов в размере 1,3 тыс. руб. или 1,9 тыс. руб. соответственно. При уплате раз в год взнос составит 16,1 или 23 тыс. руб. Размер назначаемого пособия по временной нетрудоспособности будет зависеть от продолжительности страхового стажа (менее 5 лет, 5 - 8 лет, более 8 лет) и периода уплаты страховых взносов.

«По истечении 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов гражданин приобретает право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 70% страховой суммы, а по истечении 12 месяцев — в размере 100%»,— пояснили в фонде.

Эксперимент по уплате самозанятыми взносов на социальное страхование проводится на всей территории России с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Алла Чижова