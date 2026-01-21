Минпромторг: Россия выпускает почти 90% жизненно необходимых препаратов

Россия выпускает 86% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций»,— заявил министр (цитата по ТАСС). Доля российских препаратов на отечественном рынке составляет 63%, а в госзаказах — более 80%, добавил он.

За январь — сентябрь 2025 года в России зарегистрировали 21 препарат из перечня ЖНВЛП, которые до этого не производили в стране, сообщал Антон Алиханов. При этом в конце декабря из списка исключили 20 лекарств. В Минздраве объяснили решение отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок препарата в Россию.