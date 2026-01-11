Минпромторг: в перечень жизненно необходимых лекарств добавили 21 препарат

За январь—сентябрь 2025 года в России зарегистрировали 21 лекарственный препарат из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ранее не производившихся в стране. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью «РИА Новости».

Министр отметил, что помимо разработки и производства готовой продукции российские фармацевтические компании направляют свои усилия на разработку и производство сырья, ингредиентов и средств лекарственных препаратов. Господин Алиханов добавил, что зарубежные оригинальные препараты, которые регистрируются на территории России, обычно находятся под патентной защитой.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Минздрав исключил из перечня ЖНВЛП 20 лекарств. Как сообщили в ведомстве, наименования были убраны из перечня в связи с отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок препарата на территорию России. Распоряжение правительства об обновлении ЖНВЛП вступит в силу с 1 марта 2026 года.