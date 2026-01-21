«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Будё-Глимтом»

Футболисты английского «Манчестер Сити» в качестве извинения за поражение компенсируют болельщикам средства, которые они потратили на покупку билетов, чтобы посетить выездной матч общего этапа Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимта». Об этом сообщает газета The Times.

Норвежский клуб одержал первую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Матч посетили 374 болельщика английского клуба. Цена одного билета составила 25 фунтов. В общей сложности футболисты компенсируют 9,35 тыс. фунтов. The Times отмечает, что некоторые фанаты потратили около 1000 фунтов на дорогу до Будё.

Идея о возмещении средств принадлежала группе из четырех игроков, в число которых вошли капитан команды Бернарду Силва и вице-капитаны Рубен Диаш, Родри и Эрлинг Холанн. «Мы знаем, на какие жертвы идут наши болельщики, путешествуя по всему миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное»,— говорится в заявлении футболистов. Они отметили, что денежная компенсация — «меньшее из всего, что можно сделать».

Таисия Орлова