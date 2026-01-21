Умер экс-глава Ярославского цирка Станислав Трахтенберг

Скончался деятель циркового искусства Станислав Трахтенберг. Ему было 87 лет. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Станислав Трахтенберг является представителем цирковой династии Боско-Трахтенбергов, которую прославил Михаил Трахтенберг аттракционом «Иллюзия, телепатия, гипноз». Станислав Трахтенберг начал выходить на сцену в 5 лет для участия в номерах отца. Образование он получил в Московском государственном институте культуры и начинал карьеру как соло-жонглер. Затем руководил семейным номером, передвижным цирком «Янтарь», музыкальным аттракционом джазовых артистов-лилипутов. Ярославский государственный цирк Станислав Трахтенберг возглавлял с 1990 до 2011 года. Во время его руководства в цирке прошла масштабная реконструкция.

«В годы его руководства площадка стала одним из самых желанных мест для выступления цирковых коллективов, ведь их руководители знали, что в Ярославском цирке будут созданы все условия для проведения гастролей, артистам и персоналу окажут всю необходимую административную и творческую поддержку. Благодаря этому ярославские зрители увидели выдающихся мастеров и коллективы, которые, безусловно, представляли цвет циркового искусства»,— писал ярославский журнал «Элитный квартал».

Станислав Трахтенберг — обладатель ордена Дружбы народов, медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовые заслуги», юбилейного знака Ярославской епархии и знака «За заслуги перед Ярославлем», автор публикаций о цирковом искусстве.

Алла Чижова