Футболист Давид Рикарду пополнил московское «Динамо»

Центральный защитник Давид Рикарду перешел из «Ботафого» в московское «Динамо». О трансфере 23-летнего бразильца сообщила пресс-служба российского футбольного клуба.

Фото: Caior Rocha / Sport Press Photo / ZUMA / ТАСС

Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается. Ранее в январе портал ESPN писал, что сделка обойдется московскому клубу в €6,5 млн.

В составе «Ботафого» Рикарду провел 29 матчей и забил один мяч. За команду из Рио-де-Жанейро он выступал с января 2025 года.

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18 туров на счету команды 21 очко.

Арнольд Кабанов