Воронежская группа «Агроэко» нарастила земельный банк на 27 тысяч га
По итогам 2025 года воронежская группа компаний (ГК) «Агроэко» Владимира Маслова нарастила земельный банк со 123 тыс. га до 150 тыс. га. Разница составила 22%. Это следует из сообщения пресс-службы ГК.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В Воронежской области земельный банк группы превысил 108 тыс. га, в Тульской — 41 тыс. га.
В «Агроэко» пояснили, что земли в первую очередь приобретались для развития растениеводческого направления. Кроме того, группа стремится к наращиванию зернового клина для выращивания собственного сырья, предназначенного для собственных комбикормовых заводов. Также изучается возможность использования приобретенной земли для размещения будущих инвестиционных проектов.
ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК "Агроэко"», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает Елена Кочура. 77% ООО принадлежат Владимиру Маслову, 23% — зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Консолидированные финансовые показатели по группе компаний «Агроэко» не раскрывает.
В сентябре — декабре 2025 года «Агроэко» выплатило 143,7 млн руб. доходов держателям биржевых облигаций.