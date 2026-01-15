Для усадьбы Воронцовых-Дашковых в Тамбовской области ищут арендатора

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» выставило на открытый аукцион право аренды на 49 лет объекта культурного наследия федерального значения (ОКН) «Усадьба Воронцовых-Дашковых» в Моршанском районе Тамбовской области. Начальная ежемесячная плата составляет 15,7 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Воронцовых-Дашковых

Фото: из аукционной документации Усадьба Воронцовых-Дашковых

Фото: из аукционной документации

В состав лота входит двухэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. м, объект расположен на земельном участке площадью 273,3 тыс. кв. м. Арендатор должен будет обеспечить сохранение ОКН и может использовать его и сдавать часть здания в субаренду или безвозмездное пользование, однако не вправе передавать свои права и обязанности по договору другим лицам.

Шаг аукциона — 783 руб., задаток — 47 тыс. руб. Заявки принимаются до 20 января, итоги будут подведены на следующий день.

Усадьба Воронцовых-Дашковых была основана в середине XIX века графом Илларионом Воронцовым-Дашковым, министром конезаводства России и личным другом императора Александра III. В 2004 году на базе усадьбы объединение здравниц «Курортный клуб "Мир"» планировало открыть элитный санаторий. В июле прошлого года губернатор Евгений Первышов сообщил о планах по созданию туристического кластера на базе ОКН.

В октябре прошлого года право аренды объекта культурного наследия «Дача Башкирцева» в Семилуках Воронежской области было передано на 49 лет за 1 руб. меценату Алексею Шкрапкину. Ранее он занимался восстановлением усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области.

Ульяна Ларионова