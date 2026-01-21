Еще один перевозчик в Уфе объявил о повышении цены за проезд

Автобусный перевозчик «Арбат+» уведомил о новой стоимости проезда, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. С 5 февраля на маршруте №277 «Новая Максимовка — Стадион «Динамо» картой, наличными и «Алгой» она составит 45 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На маршруте №252 «Бельская улица — микрорайон Колгуевский — микрорайон Нижегородка» цена билета увеличится до 50 руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее уфимские автобусные перевозчики Фанис Батыров, ООО «Уфимские автобусные линии». ООО «Пан авто» и Конофи Миназов предупредили о повышении цен на проезд в автобусах до 40, 46 и 50 руб. с 1 и 16 февраля. Также с 1 февраля повысят цены АО «Башавтотранс» и МУП «Уфимский городской электротранспорт».

Майя Иванова