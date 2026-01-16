В Уфе подорожает проезд в автобусах и трамваях

С 1 февраля в Уфе подорожает проезд в автобусах АО «Башавтотранс», сообщает информагентство «Башинформ» со ссылкой на главу министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Стоимость поездки в общественном транспорте, оплаченной наличными или банковской картой, увеличится с нынешних 41 до 46 руб. Проезд по транспортной карте «Алга» подорожает на 8 руб. — с 34 до 42 руб.

По данным госкомитета Башкирии по тарифам, в пригородных, межмуниципальных и междугородных маршрута цена билета будет рассчитываться из расчета 4,6 руб. за километр дороги.

Индексация тарифов, со слов госпожи Минаковой, проводится впервые с 2024 года. Министр объясняет изменение цен инфляцией и ростом издержек.

Кроме того, госкомитет по тарифам опубликовал проект индексации тарифов на уфимский электротранспорт. Поездка в электротранспорте за наличные или средства с банковской карты подорожает с 35 до 41 руб., по транспортным картам — с 31 до 34 руб. Для школьников поездка обойдется в 21 руб. вместо прежних 18 руб.

Оба проекта находятся на стадии общественных обсуждений, которые продлятся до 23 января.

Идэль Гумеров