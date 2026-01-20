В Уфе коммерческие перевозчики поднимут цены на проезд в автобусах

Уфимские автобусные перевозчики предупредили о повышении цен на проезд в автобусах, сообщает городское управление транспорта.

На маршрутах индивидуального предпринимателя Фаниса Батырова — 209, 228, 230, 232, 235, 249, 262к, 266, 270 — с 1 февраля цена проезда по банковской карте, наличными и по карте «Алга» составит 46 руб.

Аналогичные цены с 1 февраля будут на проезд в автобусах ООО «Кольцо» по маршрутам 207, 218, а также ООО «Уфимские автобусные линии» на маршруте 246.

ООО «Пан авто» на маршруте 244 с 1 февраля 2026 года по банковской карте и наличными будет требовать за проезд 50 руб., в том числе по карте «Алга».

Кроме того, с 16 февраля на нерегулируемых перевозках по маршруту 208 (перевозчик — предприниматель Конофи Миназов) по банковской карте, наличными, а также по карте «Алга» составит 40 руб.

По словам перевозчиков, существующие тарифы экономически необоснованы из-за роста цен на топливо, запчасти, ремонтные, подорожавшее обслуживания подвижного состава и других издержек.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о грядущем повышении цен на регулируемых перевозках АО «Башавтотранс» и в трамваях в Уфе с 1 февраля этого года. Стоимость поездки в общественном транспорте наличными или банковской картой увеличится с нынешних 41 до 46 руб. Проезд по транспортной карте «Алга» подорожает на 8 руб. — с 34 до 42 руб. Поездка в электротранспорте за наличные или средства с банковской карты подорожает с 35 до 41 руб., по транспортным картам — с 31 до 34 руб. Для школьников поездка обойдется в 21 руб. вместо прежних 18 руб.

Майя Иванова