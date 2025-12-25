МИД РФ обвинил Швецию в нарушении морского права из-за задержания судна

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила шведские власти в нарушении норм международного морского права. Так она прокомментировала задержание в Швеции российского судна Adler.

«Мы рассчитываем, что Стокгольм впредь проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в этом регионе. Но еще раз говорю: неплохо бы было извиниться, раз очевидно эти действия затруднили работу экипажа, препятствовали реализации маршрута этого судна и вообще не соотносились с международным правом»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Судно Adler, подавшее сигнал бедствия из-за отказа двигателя, было задержано в Швеции для досмотра 21 декабря. Телеканал STV писал, что Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза. Вскоре судну разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

По словам Марии Захаровой, судно совершило вынужденную остановку в шведских территориальных водах для срочного обслуживания главного двигателя по согласованию с властями Швеции. Однако затем, по ее словам, начался досмотр судна, в котором «ничего подозрительного обнаружено не было»,

Лусине Баласян