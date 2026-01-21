Вдова убитого главы района Алтайского края отсудила у администрации 1,5 млн руб.

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) частично удовлетворил иск вдовы убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко о взыскании компенсации морального вреда, «причиненного в результате несчастного случая на производстве». Суд постановил взыскать с администрации Завьяловского района 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе судов ХМАО.

Иск в Сургутский горсуд был подан в интересах несовершеннолетней дочери убитого. Свои требования о взыскании 10 млн руб. истец мотивировала тем, что 51-летний Николай Онищенко, находясь на рабочем месте, направился на территорию внутреннего объекта муниципального образования, где был убит.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент с нападением на главу района Николая Онищенко произошел 4 марта. Согласно материалам дела, Анатолий Фенин выстрелил в чиновника из ружья, когда тот выходил из кафе в селе Завьялово, после чего скрылся с места преступления. При задержании стрелок попытался покончить с собой, через пять дней он умер в больнице. Сообщалось, что причиной расправы могло стать отстранение подозреваемого от должности руководителя Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе.

Михаил Кичанов