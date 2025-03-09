Застреливший главу района в Алтайском крае скончался в больнице

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Анатолий Фенин скончался в больнице. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что он умер сегодня, 9 марта, в обеденное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Фенин

Фото: Соцсети Анатолия Фенина Анатолий Фенин

Фото: Соцсети Анатолия Фенина

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент с нападением на главу района Николая Онищенко произошел 4 марта. Злоумышленник выстрелил в него из ружья при выходе из кафе в селе Завьялово, после чего скрылся с места преступления. При задержании Анатолий Фенин попытался покончить с собой.

Предварительно, причиной расправы стало отстранение подозреваемого от должности руководителя Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе. По данным ТАСС, Анатолий Фенин пытался обжаловать увольнение через суд. По факту нападения ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Александра Стрелкова