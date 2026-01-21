Депутат Бородай: в 2010-е годы Россия собственноручно выдавала Украине добровольцев с Донбасса

Депутат Государственной думы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай («Единая Россия») рассказал на пленарном заседании, что в середине 2010-х годов российские суды, соблюдая действовавшее тогда законодательство, выдавали на Украину ее граждан, воевавших на стороне донбасских добровольцев.

Депутат Государственной думы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Это заявление господин Бородай сделал, выступая с докладом по пакету законопроектов, запрещающих депортацию и выдачу иностранцев, воевавших в составе ВС РФ. Единственным вопросом к Минюсту, разработавшему инициативы, по словам депутата, остается: «Почему так долго?».

Александр Бородай заявил, что суть принимаемого Думой пакета законопроектов — в защите иностранных добровольцев, воевавших за Донбасс с 2014 года, по формулировке депутата: «о наших людях по духу». Парламентарий рассказал, что в 2010-е годы российские суды, действуя по букве закона, высылали из страны добровольцев, воевавших за Донбасс за нарушения паспортного режима. «Ну, например, могли выдать на Украину, — заявил политик. — Если это уроженец или человек с паспортом украинским попался в каком-нибудь 2015-2016 году нашим органам, так сказать, власти». Далее, по словам парламентария, суд выносил правомерное с точки зрения закона решение о выдаче человека на Украину, где его ждала «долгая мучительная смерть».

Практика выдачи иностранных добровольцев, как разъяснил член «Единой России», прекратилась президентским указом в 2024 году. Господин Бородай заявил, что, будучи с 2015 года главой «Союза добровольцев Донбасса», вместе с коллегами предотвратил более 1 тыс. депортаций. В этой связи он поблагодарил за помощь депутата Виктора Водолазкина («Единая Россия»), главу Республики Крым Сергея Аксенова, главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. «Да в общем-то, конечно, в первую очередь, честно вам скажу, хочется сказать спасибо пограничной службе ФСБ РФ. Вот люди, которые понимали, что дух закона важнее, чем его буква»,— дополнил депутат.

Александр Бородай подчеркнул также, что речь о выдаче не только на Украину, но и в ряд других государств: «Некоторые дружественные — ну, может быть, в кавычках — нам страны за участие в СВО дают лет 18, если попался. Например, в Казахстане».

Александр Бородай — зампредседателя думского комитета по делам СНГ. В 2014 он несколько месяцев возглавлял Совет министров ДНР.

