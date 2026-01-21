Литва втрое увеличила число отказов белорусам в ВНЖ в 2025 году

В 2025 году Литва лишила вида на жительство (ВНЖ) более 1,7 тыс. граждан Белоруссии и России, сообщили в пресс-службе департамента миграции при МВД Литвы. В общей статистике учтены отказы в выдаче вида на жительство Литвы, а также аннулирование и непродление ранее выданных ВНЖ, сообщает «Интерфакс».

Общее число граждан Белоруссии и России, которых власти Литвы лишили ВНЖ в 2025 году, составило 1,721 человек. Из них белорусов — 1,634, россиян — 87. Число граждан Белоруссии, попавших под подобные меры, выросло за год втрое. В 2024 году литовские власти лишили вида на жительство 598 белорусов.

В октябре 2025 года Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией, объяснив меры борьбой с контрабандой. В ответ Белоруссия прекратила пропускать литовские грузовики через границу. На белорусской территории застряли около 2 тыс. большегрузов. 20 ноября Литва открыла границу и потребовала от белорусских властей вернуть задержанные грузовики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подозревал Литву в желании «повоевать».