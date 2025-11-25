В Белоруссии застряли почти две тысячи фур из Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что из-за закрытия границы с Литвой в стране оказались заблокированы почти две тысячи литовских грузовиков. Во вторник он принял с докладом главу Совбеза страны Александра Вольфовича, которому ранее было поручено встретиться с водителями фур и доложить о текущей ситуации.

«Их 1,8 тыс. где-то литовских, с литовскими номерами, - сказал Александр Лукашенко (цитата по "БелТА"). — Водители, естественно, и белорусы, и россияне, и литовцы, и казахи».

Господин Лукашенко подчеркнул, что хотя власти Литвы снова открыли госграницу со стороны Белоруссии, они не взяли на себя ответственность за транспортный коллапс: «Понятно, признаваться не хотят, что они виноваты». Он добавил, что белорусским властям «это и не надо - люди видят, кто прав, кто виноват».

Президент Белоруссии полагает, что Литва будет «смещать градус» и формировать у водителей фур определенную политическую позицию. Он призвал «объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов». Водители и их работодатели — организаторы грузоперевозок — ни в чем не виноваты, подчеркнул господин Лукашенко.

Накануне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что границу с Белоруссией могут снова перекрыть, если со стороны соседа не перестанут прилетать «контрабандные шары».