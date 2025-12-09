Лукашенко заподозрил Литву в желании «повоевать»

Власти Литвы политизируют проблему трансграничной контрабанды, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Так он прокомментировал заявления и решения литовской стороны, принимаемые из-за полетов метеозондов с нелегальными грузами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Лукашенко, Вильнюс предъявляет Минску претензии из-за пересечения границы десятками и даже сотнями воздушных шаров с сигаретами. «Это невозможно, это нереально», — считает президент (цитата по «БелТА»). Он высказал мнение, что даже при таком количестве нарушений угрозы безопасности нет.

«Я разговаривал с летчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет, — заверил Александр Лукашенко. - Проблему начинают нагнетать, политизировать ... Неужели повоевать хотят?»

Во вторник Литва объявила режим ЧП из-за ситуации с воздушной контрабандой.