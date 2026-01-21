Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на новости о встрече Путина и Уиткоффа

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) во время торгов 21 января превысил отметку в 2770 пунктов. По состоянию на 14:20 мск индекс вырос на 1,4% и составил 2 776 пунктов, следует из данных площадки.

Лидерами роста стали акции РУСАЛа (+2,71%), «Полюса» (+2,15%), «Газпрома» (+2,1%), ЮГК (+2,05%) и «Новатэка» (+2,07%). Сильнее всего упали бумаги «Ренессанса» (-0,26%), КЦ ИСК (-0,21%).

Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с президентом России Владимиром Путиным. Встречу подтвердили в Кремле. Господин Уиткофф отметил, что встреча состоится по инициативе российской стороны. Источники Bloomberg утверждали, что американцы планировали организовать переговоры с Владимиром Путиным, чтобы показать ему последнюю версию мирного плана по Украине.