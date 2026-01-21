В Уфе спустя десять дней работы закрылась кофейня возле Гостиного двора

В Уфе закрылась кофейня Duo, расположенная на Верхнеторговой площади (парковка Гостиного двора). Как следует из объявления на двери заведения, кофейня «не работает по техническим причинам» до 22 января.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Урал», вчера в Екатеринбурге закрылись восемь кофеен Duo после начала проверок местного управления Роспотребнадзора. Таким образом ведомство отреагировало на массовые жалобы горожан на отравления.

Уфимская кофейня Duo, которая открылась около десяти дней назад, работает по франшизе. Франшизером является предприниматель Василий Шиц.

Здание, в котором была открыта кофейня, является предметом спора между администрацией Уфы и компанией «Паркинг», владеющей земельным участком площадью около 6 тыс. кв. м под автомобильной парковкой возле Гостиного двора. По мнению городских властей, компания не имела права возводить здание на участке, предназначенном для парковки автомобилей. В октябре 2025 года мэрия подала в арбитражный суд Башкирии иск о прекращении нарушении земельного законодательства, демонтаже объектов благоустройства и приведении земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования, но вскоре заявление было возвращено из-за процессуальных нарушений.

Олег Вахитов