Мэрия Уфы предостерегла владельца парковки у Гостиного двора

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы направило предостережение ООО «Паркинг», владеющему земельным участком площадью около 6 тыс. кв. м под автомобильной парковкой возле Гостиного двора. По данным Единого государственного реестра недвижимости, участок имеет вид разрешенного использования «стоянка транспортных средств», однако на нем возведен ленточный фундамент под объект торговли.

Управление предостерегло компанию от нарушения земельного законодательства, предписав изменить вид разрешенного использования земельного участка либо прекратить строительство объекта.

ООО «Паркинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2023 года. Уставный капитал — 86,4 млн руб. Владелец — Розалия Климова. В 2024 году при выручке 122,4 млн руб. чистая прибыль компании составила 98,3 млн руб.

Олег Вахитов