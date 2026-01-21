В центре Ростова-на-Дону загорелся двухэтажный жилой дом

В центре Ростова-на-Дону на улице Лермонтовской, 160, произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:48. Площадь возгорания в двухэтажном жилом помещении достигла 100 кв. м. В 06:55 специалистам удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекли шесть единиц техники и 21 человека.

К настоящему моменту огонь полностью не ликвидирован.

Константин Соловьев