Российский скелетонист Владислав Семенов выиграл этап Кубка Европы

Скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. По итогам двух заездов он показал результат 2 минуты 17,91 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Семенов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Владислав Семенов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вторым стал итальянец Пьетро Дрованти, отставание которого составило 0,72 секунды. Третье место занял австриец Александр Шлинтнер (+0,78 секунды). Россиянин Даниил Романов финишировал 14-м (+2,84). Егор Зыков завершил выступление после первой попытки и занял 29-е место.

Владислав Семенов в четвертый раз в текущем сезоне выиграл этап Кубка Европы. Ранее он дважды побеждал в австрийском Инсбруке и становился первым в немецком Винтерберге.

В октябре 2025 года Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным отстранение российских спортсменов от участия в мировых турнирах. В декабре IBSF выдала нейтральный статус девяти россиянам.

Таисия Орлова