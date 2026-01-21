Венесуэла втрое сократила экспорт нефти из-за блокады США

Венесуэла в начале января сократила экспорт нефти почти втрое из-за блокады США ее нефтяных танкеров, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). По данным агентства, экспорт снизился с 880 тыс. барр. до примерно 300 тыс. барр. в сутки.

Из-за сокращения экспорта запасы нефти в Венесуэле продолжают расти. Из-за этого власти вынуждены частично останавливать добычу, сообщается в отчете МЭА. По предварительным данным, добычу нефти в Венесуэле снизили на 30 тыс. барр. в сутки — до 870 тыс. барр. в сутки.

В третьем квартале 2025 года и в декабре Венесуэла добыла 1 млн барр. в сутки. В 2025 году средний показатель по добыче составил 950 тыс. барр. в сутки. Страна экспортировала 780 тыс. барр. в сутки, 25% которых шли в США.

США ввели санкции против венесуэльской нефти в 2019 году. В начале декабря американский президент Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных судов с нефтью из Венесуэлы. США начали перехватывать танкеры в международных водах. Операция Вашингтона по перехвату танкеров, пишет NYT, привела к их «массовому побегу» из венесуэльских вод. По данным WSJ, за три месяца 2025 года 25 танкеров сменили флаг на российский, из них 16 — находятся под санкциями США и Великобритании.