Из-под завала в торговом центре в Новосибирске спасли женщин

В результате обрушения торгового центра в Первомайском районе Новосибирска пострадали два человека. Обеих женщин передали медикам.

«По предварительным данным, под рухнувшими конструкциями еще может находиться мужчина. Периодически объявляется минута тишины, чтобы обнаружить человека. Всего на ликвидации последствий происшествия привлекается 100 человек и 33 единицы техники»,— говорится в сообщении главного управления МЧС по Новосибирской области.

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В свою очередь, мэр Максим Кудрявцев поручил проверить ход очистки крыш зданий в Новосибирске от снега.

Двухэтажный торговый центр расположен на ул. Наумова. Кровля и второй этаж здания обрушились во второй половине дня.

Валерий Лавский