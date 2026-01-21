Кремль прокомментировал новую жалобу пекарни «Машенька» на налоги

На совещании Владимира Путина с кабмином в среду могут поднять вопрос о поддержке малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — на брифинге ему задали вопрос о люберецкой пекарне «Машенька», владелец которой на прошлой прямой линии рассказал о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься», — сказал Дмитрий Песков.

Что касается пекарни, с ней «подмосковная власть в контакте, там идет конкретно по этому случаю», добавил пресс-секретарь.

На прямой линии Владимир Путин попросил предпринимателя Дениса Максимова отправить в Кремль образцы продукции на пробу. Вскоре Кремль опубликовал видео чаепития президента с люберецкими булочками. В ответ бизнесмену тоже направили подарок - корзину с шоколадом и вином. Спустя два месяца бизнесмен снова заявил о нерешенных проблемах по теме налогообложения. Он допустил, что если изменений не будет, его пекарня закроется уже весной.