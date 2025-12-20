Путину передали булочки из люберецкой пекарни «Машенька»

Владимиру Путину передали выпечку из люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой обратился к президенту во время «Итогов года».

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поблагодарил бизнесмена Дениса Максимова и поздравил с наступающим Новым годом. Также Владимир Путин передал в ответ корзину с угощениями. Какими — не уточняется.

19 декабря предприниматель задал президенту вопрос об изменениях в налоговом законодательстве. Владимир Путин ответил, что бизнес не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения. Он пообещал, что этот вопрос будет поставлен перед правительством. Также Владимир Путин спросил, готова ли пекарня угостить его своей продукцией.

