Защита обжаловала приговор бывшему главе Тулуна Юрию Карих

В Иркутский областной суд сегодня поступила апелляционная жалоба защиты на приговор экс-мэру города Тулун Юрию Карих, осужденному на пять лет колонии по делу о превышении полномочий с расселением людей после разрушительного наводнения 2019 года. Защита оспаривает размер назначенного бывшему чиновнику наказания, сообщил «Ъ-Сибирь» адвокат Владимир Умовист.

Приговор Юрию Карих, который в 2010–2024 годах управлял 40-тысячным городом Тулун, вынесли еще в августе 2025 года. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бывшего мэра лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения. После оглашения приговора Юрия Карих взяли под стражу. Весь судебный процесс уложился в пару заседаний. Поскольку бывший градоначальник заключил соглашение о сотрудничестве, дело рассматривалось в особом (упрощенном) порядке.

Юрий Карих обвинялся в халатности (ст. 293 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ст. 285 и ст. 286 УК РФ), растрате в крупном размере (ст. 160 УК РФ). Главный эпизод дела — превышение полномочий при расселении людей после разрушительного наводнения 2019 года. По версии следствия, чиновник незаконно включил в реестр пострадавших от стихии жильцов 11 домов, притом что не все горожане, потерявшие жилплощадь в результате затопления, были обеспечены новыми квадратными метрами.

Илья Николаев