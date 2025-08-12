Мэр попал под особый порядок

Иркутский суд отправил в колонию на пять лет бывшего мэра города Тулун Юрия Карих. Дело чиновника насчитывало четыре криминальных эпизода, главный из них — превышение полномочий с расселением людей после разрушительного наводнения 2019 года. По версии следствия, чиновник незаконно включил в реестр пострадавших от стихии жильцов 11 домов, при том что не все горожане, потерявшие жилплощадь в результате затопления, были обеспечены новыми квадратными метрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Тулуна Юрий Карих в полном объеме выполнил условия досудебного соглашения

Фото: Администрация города Тулуна Экс-мэр Тулуна Юрий Карих в полном объеме выполнил условия досудебного соглашения

Фото: Администрация города Тулуна

В Приангарье сегодня вынесли приговор Юрию Карих, который в 2010–2024 годах управлял 40-тысячным городом Тулун. Уголовное дело экс-чиновника рассматривалось в особом (упрощенном) порядке, судебное разбирательство, проходившее в доме культуры «Прометей», уложилось всего в пару заседаний. И. о. Тулунского межрайонного прокурора Алексей Романов подтвердил выполнение бывшим градоначальником всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве.

«В ходе предварительного следствия и судебного заседания установлено, что Карих активно сотрудничал с органами следствия при раскрытии преступлений, указал ряд обстоятельств этих преступлений, в том числе не известных органам следствия, изобличил соучастников содеянного»,— сказал гособвинитель, предложив посадить бывшего мэра на шесть лет.

Суд назначил бывшему градоначальнику на год меньше, чем требовал прокурор: пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бывшего мэра лишили права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения. После оглашения приговора Юрия Карих взяли под стражу, время, которое он провел в СИЗО (с 16 октября 2023-го по 16 августа 2024 года), будет зачтено по формуле «день за полтора». Адвокат Владимир Умовист сказал «Ъ-Сибирь», что оспорит приговор, считая его чрезмерно суровым. В судебных прениях защита просила суд ограничиться условным сроком.

Под следствием Юрий Карих оказался в 2023 году. Правоохранители проверили выделение жилья жителям Тулуна, пострадавшим от разрушительного наводнения 2019 года: водная стихия снесла деревянные дома, затопила пятиэтажки, разрушила местный водозабор.

По версии следствия, в 2020 году глава города необоснованно включил в реестр пострадавших от наводнения жильцов 11 домов, в результате чего они незаконно получили право на получение квартир из государственного жилищного фонда. При этом не все горожане, потерявшие дома в результате затопления, были обеспечены новыми квадратными метрами.

Кроме этого, говорится в материалах СКР, в период с 2020-го по 2022 год чиновник получил право собственности на участок городской земли, оформив его на аффилированных лиц, и причинил муниципалитету ущерб на сумму более 1 млн руб. Еще один земельный участок в Тулуне градоначальник предоставил в собственность своего сына. Ущерб городской казне превысил 410 тыс. руб.

Экс-чиновнику, которого по решению суда отстранили от должности, предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ст. 285 и ст. 286 УК РФ), растрате в крупном размере (ст. 160 УК РФ). Бывший мэр признал вину и заключил сделку со следствием.

Константин Воронов