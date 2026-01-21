EXLANTIX ES: быстрый автомобиль без заоблачной цены

Еще совсем недавно быстрые и эффектные автомобили оставались уделом узкого круга покупателей. Высокая цена, сложная техника и вопросы с эксплуатацией делали такие машины скорее предметом мечты. EXLANTIX ES стал отправной точкой того, когда эта ситуация начала меняться.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

По своим возможностям ES ближе к спортивным моделям, но по логике владения — это современный премиальный автомобиль, рассчитанный на обычную повседневную эксплуатацию. Его не нужно «беречь для выходного дня» и не приходится мириться с капризами ради динамики.

Как он устроен и как едет

EXLANTIX ES построен по схеме последовательного гибрида. Колеса здесь всегда приводят в движение электромоторы, а бензиновый двигатель используется как генератор и не связан напрямую с трансмиссией. Для водителя это ощущается очень просто: нажал на газ — машина поехала сразу. Нет пауз, ожидания передачи момента карданным валом на задние колеса или характерных для классических коробок передач задержек.

Суммарная отдача силовой установки составляет 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента, а разгон до 100 км/ч занимает всего лишь 4,6 секунды. Одна из ключевых особенностей EXLANTIX ES — конструкция кузова. Он на 88% выполнен из алюминиевого сплава. За счет технологии литья под давлением удалось снизить массу автомобиля примерно на четверть и при этом повысить его жесткость. В движении это ощущается сразу: машина точнее следует за рулем, увереннее держится в поворотах и спокойнее ведет себя на высокой скорости. Нет ощущения, что мощность есть сама по себе, а шасси живет отдельной жизнью — автомобиль воспринимается цельным и собранным.

Комфорт или спорт — по настроению

EXLANTIX ES не требует выбирать между комфортом и управляемостью. Регулируемая пневмоподвеска IAS позволяет менять характер машины: в одном режиме она мягче и спокойнее, в другом — плотнее и собраннее. Электрический выдвижной спойлер работает по тому же принципу. В активных режимах он помогает устойчивости на скорости, а в обычной езде – спрятан и не привлекает к себе внимания. Все это делает ES универсальным: утром — комфортная поездка по городу, вечером — активная езда по трассе.

При этом EXLANTIX ES не выглядит вызывающе. У него спокойные, выверенные пропорции и аккуратные линии кузова. Над дизайном модели работала международная команда, в которую входил Пьер Луиджи Феррари из дизайнерского бюро Pininfarina. В результате автомобиль выглядит современно и дорого, но без попыток «кричать» о своем характере.

Однако для тех, кому хочется большего визуального акцента на спорте, предусмотрена ограниченная версия EXLANTIX ES SPORT. Она поставляется в эксклюзивном ярко-красном цвете, в переднем бампере установлены наружные ISD модули, а в салоне доступен темный потолок, покрытый алькантарой.

Запас хода и практичность

Еще один важный факт — рекорд автономности. EXLANTIX ES смог пройти более 1480 км без подзарядки и дозаправки, попав в «Книгу рекордов России». Это отличный показатель того, как работает гибридная система: она дает не только динамику, но и возможность ездить на дальние расстояния без постоянных остановок.

В реальной жизни это означает меньше зависимости от зарядной инфраструктуры и привычный ритм поездок, даже если маршрут длинный.

Итог

EXLANTIX ES — пример того, как меняется само понятие спортивного автомобиля. Он быстрый, уверенно управляется и выглядит эффектно, но при этом остается понятным и удобным в повседневной эксплуатации. Здесь нет ощущения компромисса между динамикой и комфортом, а цена больше не выглядит барьером.

Именно поэтому ES воспринимается не как экзотика, а как реальный вариант для тех, кто хочет быстрый и технологичный автомобиль без крайностей — ни по бюджету, ни по условиям владения.

